قائممقام اربيل: حكومة الاقليم وفرت بدائل ملائمة للعوائل المتضررة من السيول

2021/12/18 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن قائممقام اربيل نبز عبد الحميد ان حكومة الاقليم وفرت بدائل ملائمة للعوائل المتضررة من السيول .وقال عبد الحميد في تصريح متلفز:" ان الشركات المنفذة لمشاريع الاقليم قد تتعرض الى عقوبات شديدة في حال ثبت تقصيرها في تنفيذ مجاري اربيل ".واضاف :" ان السيول في اربيل تشكلت خلال ساعة واحدة فقط , مشيرا الى ان التجاوزات على مجاري الانهار ساهم في ارتفاع منسوب السيول ".وتابع:"ان انتشار المشاريع السكنية في اربيل قد ساهم في الضغط على شبكات المجاري , مبينا ان البيوت التي جرفتها السيول لم تكن مجاوزة على اراضي الاقليم ".واشار , الى ان الاقليم ينتظر دعما ماليا من الحكومة الاتحادية لاحتواء تداعيات السيول التي اجتاحت اربيل "./انتهى2

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