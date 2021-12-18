الجبوري : وضع السيول في كركوك تحت السيطرة ..والفيضانات دمرت مضافات داعش في وادي الشاي

2021/12/18 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قال محافظ كركوك راكان الجبوري ان السيول والفيضانات اثرت سلبا على عصابات داعش ودمرت مضافات واوكار التنظيم في وادي الشاي جنوب كركوك .واوضح ان الاوضاع في كركوك تحت السيطرة ولم نسجل اية ضحايا جراء السيول ومستوى المياه في داقوق جنوب كركوك كانت عالية جدا وقد اخرجت احدى ممرات جسر داقوق عن الخدمة ..مؤكدا ان عملنا كان مبكرا وكنا نتوقع حدوث موجة الامطار والسيول التي اجتاحت كركوك ،وقواتنا الامنية ودوائرنا تعمل بشكل كبير ومنسق وبجهود عالية جدا ..والسيول اثرت سلبا على تواجد ارهاب داعش خاصة في وادي الشاي ودمرت مضافاته واوكاره .وقال ان كل الهجمات الارهابيه التي شهدتها كركوك منذ ثلاث اسابيع جرت خارج حدود القوات الاتحادية في كركوك وبعض المناطق جنوب كركوك وغربها تحتاج الى قوات امنية اضافية ..موضحا ان كركوك تحتاج الى لواءين اضافيين لتعزيز الانتشار والاستقرار والقضاء على ارهاب داعش .واكد ان القوات الاتحادية هي الضامن لامن كركوك ./انتهى

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