2021/12/18 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة: لم نسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون حتى اليوم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:45

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