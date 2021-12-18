2021/12/18 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت إدارة سندباد لاند في العاصمة بغداد، السبت، تأجيل حفل الفنان عاصي الحلاني إلى إشعار آخر.وقالت الإدارة عبر تدوينة على “انستقرام” تابعها “النور نيوز”،إنه “إلى جمهورنا الكريم، تنوه لكم إدارة سندباد لاند بتأجيل حفل الفنان العربي عاصي الحلاني إلى إشعار آخر، لذلك انقضت الضرورة تبليغ جمهورنا الكريم مع وافر المحبة والتقدير”.

ظهرت المقالة بعد احتجاجات شعبية واسعة..



إلغاء حفل غنائي في بغداد أولاً على النور نيوز.

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