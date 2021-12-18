الفصل الثانى : في الإسلام : الانسان يعنى الرجل والمرأة بالتساوى - أحمد صبحى منصور

2021/12/18 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى )الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثانى : في الإسلام : الانسان يعنى الرجل والمرأة بالتساوى مقدمة : الإسلام هو القرآن الكريم وفقط : 1 : ليس هناك حديث يجب الايمان به وحده إلّا حديث الله جل وعلا فى القرآن الكريم .



قال جل وعلا: ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) الأعراف ) ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 50 ......





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