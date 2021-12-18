لماذا يتعين علينا أن نكره لغتنا؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/12/18 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في كل المجتمعات ثمة فئات لا يحسن أفرادها الكتابة والتعبير، وربما النطق، باللغة السائدة.



وهم يقبلون بهذا عجزا، أو تكاسلا، والمجتمع بدوره، يقبل هذا منهم، ويوفر لهم امكانية تحسين ملكاتهم اللغوية إن هم رغبوا بذلك، إلا في مجتمعاتنا، حيث يحمل أفراد هذه الفئة أسباب تعثرهم للغة نفسها، ويجهدون في البحث عن مبررات لتعثرهم، ويكيلون لها الإتهامات بالتخشب والتقعر.ويحظى هؤلاء بدعم نظري من جانب نخب ثقافيه ......





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