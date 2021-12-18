عملية قلب مفتوح في الطب النفسي - اسمها محمد 38- - لمى محمد

2021/12/18 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد -قلقتَ من أجل الغد، حتى أضعتَ الحاضر…وعشتَ في الماضي، حتى نسيت اليوم..حملتَ همّ العالم ونسيت نفسك..رأيتَ بؤس الدنيا، فيما قلقلك يقلقل سعادة من حولك…-يا لطيف، هل تريديني أن أكون أعمى بصيرة؟-لا..



بل منطقياً، لو أنك راعيتَ نفسك ومن حولك، لكنت سعيداً ولأسهمتَ في تخفيف بؤس هذا العالم بنفحات طاقة إيجابية، ما جنيتَ وتجني؟ الأهم ماذا جنى العالم من قلقك؟-تريديني أن أكون ......





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