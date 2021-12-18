2021/12/18 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: edENik-NOFI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح فائز عن تحالف العزم: دخلنا بقوة على خط المنافسة حول رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرشح فائز عن تحالف العزم: دخلنا بقوة على خط المنافسة حول رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).