’سندباد لاند’ تلغي كل الاحتفالات وتنهي عقودها مع الشركة المصرية

2021/12/18 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

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تنويه هام من مجلس ادارة سندباد لانداحتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقآ مع نهجنا الدائم الذي نلتزم به ولانحيد عنه تقرر الغاء كافه الاحتفالات والحفلات الفنيه المتفق عليها وانهاء العقود مع الشركه المصرية الراعية لهذه الاحتفالات والتي عملت على ادارتها..



وكلنا ثقه بتفهم الجميع بان اهدافنا دائما وستبقى مليئه بالاحترام والتقدير لوطننا وشعبنا العظيم .مع كل التقدير والمحبهمجلس أداره سندباد لاند

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