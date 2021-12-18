2021/12/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الخطر على الأبواب..فانتبهوا – زيد الحلّي اعترف انني كتبت اكثر من مرة حول هذا المرض الذي يفتك بنا ، وكتب غيري عشرات من المقالات والدراسات ، دون ان ينبري مسؤول موضحا او واصفا علاجات لهذا المرض اللعين ، وكأن الامر واقع حال ، وعلينا الاستسلام له ، والعيش بأحضانه […]

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