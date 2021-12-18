2021/12/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منخفض جوي – مجيد السامرائي بيته في العلالي فوق طلعة تشق الانفاس وتبعث على اللهاث ولكنها تخفف الاحمال بين عظم الترقوة والسرة ، وهذا تعويض عن ساعات الجم المغرية وفق عروض تتسم بالتنازل مطلع كل اسبوع ..طيلة اسبوع كامل وكل البرامج المباشرة التي يستمع اليها شوفيرية التكاسي بقلب بارد تنذر بوقوع عمان تحت تأثير […]

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