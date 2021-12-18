2021/12/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة مغناة في مهرحان عيون بغداد- الزمان ضمن فعاليات مهرجان عيون للابداع العراقي الذي اقيمت فعاليات دورته الـ 13 امس السبت -دورة المخرج الرائد فيصل الياسري على المسرح الوطني ،غنت المطربة يمام مجتزأ من قصيدة الشاعر حسن عبد الحميد المعنونة (ما أتى به المعلم) المهداة الى المخرج الياسري، ملحنة من قبل الفنان جمعة العربي.ومن […]

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