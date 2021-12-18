2021/12/18 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ief8Cv0sSJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقية .. ساوموها على عرضها داخل دائرة حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقية .. ساوموها على عرضها داخل دائرة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).