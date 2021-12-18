2021/12/18 | 23:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGR9vmO4Ux8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد فشلها لأكثر من ١٨ سنة.. الكتل ذاتها تضع آلية اختيار الرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد فشلها لأكثر من ١٨ سنة.. الكتل ذاتها تضع آلية اختيار الرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).