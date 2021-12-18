2021/12/18 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NpDdpdFsymA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سبعون عاماً من الفن.. التشكيليون العراقيون يحتفون بسعد الطائي | تقرير صابرين كاظم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سبعون عاماً من الفن.. التشكيليون العراقيون يحتفون بسعد الطائي | تقرير صابرين كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).