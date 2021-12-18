سندباد لاند تعلن إلغاء جميع الحفلات (تفاصيل)

2021/12/18 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة "سندباد لاند"، السبت، إلغاء جميع الحفلات، وإلغاء عقدها مع الشركة المصرية، التي تعاقدت معها على حفلات لعدد من النجوم.





وقالت الشركة في بيان إنه "احتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقآ مع نهجنا الدائم الذي نلتزم به ولانحيد عنه تقرر الغاء كافه الاحتفالات والحفلات الفنيه المتفق عليها وانهاء العقود مع الشركه المصرية الراعية لهذه الاحتفالات والتي عملت على ادارتها".

واضافت، "كلنا ثقة بتفهم الجميع بان اهدافنا دائما وستبقى مليئه بالاحترام والتقدير لوطننا وشعبنا العظيم".

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