الصحة العراقية توضح حقيقة تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون

2021/12/18 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، حقيقة تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تسجيل صوتي ارسله إلى وسائل الاعلام، منها (بغداد اليوم): "لم نسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون لغاية الآن"، مبينا "مستعدون لمواجهة متحور أوميكرون إن وصل لنا".

وأشار إلى أن "الجرعة الثالثة من لقاح كورونا توفر الحماية من متحور كورونا"، موضحا أن "اساسيات الوقائية تبقى نفسها وهي الالتزام بارتداء الكمامات".

وحول اللقاح أكد البدر، أن "القاح يحقق وقاية حقيقة من الاصابة بالمتحور".

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