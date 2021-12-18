هولندا تعلن إغلاقا شاملا ابتداء من غد حتى 14 من كانون الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا

2021/12/18 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت الحكومة الهولندية اليوم إغلاقا شاملا ابتداء من غد حتى الرابع عشر من الشهر المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا .وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية ,ان الحكومة الهولندية مددت الإغلاق الليلى حتى 14 كانون الثاني المقبل ، حيث يتم إغلاق جميع الأنشطة غير الضرورية فى الساعة 5:00 مساءً ؛ إجراء مشابه للتدبير المعتمد فى دول أخرى مثل النمسا أو رومانيا"./انتهى2

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