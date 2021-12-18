أرسنال يحقق فوزا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز

2021/12/18 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق فريق آرسنال ، فوزا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت على استاد "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.سجل المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و28، قبل أن يعزز بوكايو ساكا بالهدف الثالث في الدقيقة 42.وفي الشوط الثاني، قلص رافينيا الفارق لصاحب الأرض بهدف عبر ركلة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يسجل إيميل سميث روي الرابع لأرسنال في الدقيقة 84.وبهذه النتيجة حافظ أرسنال على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 32 نقطة، فيما احتل ليدز المركز الـ16 برصيد 16 نقطة"./انتهى2

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