المشكلات التنظيمية وسبل تطوير وتفعيل دور أحزاب وفصائل اليسار العربي - غازي الصوراني

2021/12/18 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني من المعروف أن المشكلات التنظيمية كانت تمثل لدى الفيلسوف الماركسي جورج لوكاتش في ثلاثينيات القرن الماضي؛ جزءا من المسائل التي لم تحظ بإنشاء نظري معمق، بالرغم من أنها كانت في بعض الأوقات –على سبيل المثال عند مناقشة شروط الانتساب إلى الأحزاب الثورية- في مقدمة أسباب الصراعات الأيديولوجية.ويبدو أن المسألة التنظيمية في أوساط أحزاب وفصائل اليسار العربي ما تزال حتى اللحظة من القرن 21-للأسف- تعتبر مسأل ......





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