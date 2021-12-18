حكايات من الفولكلور الكردي-من مكر النساء - ماجد الحيدر

2021/12/18 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر حكايات من الفولكلور الكردي 3من مكرِ النساءترجمة ماجد الحيدريحكى أن رجلاً أخذ على نفسه أن يدور في الأرض ليبحث عن مكر النساء ويبطله، فحمل زوّادته وعصاه وانطلق في الدنيا الفسيحة.



في أمسية متأخرة وصل إلى قرية صغيرة وشاهد امرأة حسناء تقف عند أحد أبوابها، فقال في نفسه:- فلأسأل أهل هذا البيت أن يبيتوني الليلة عندهم.تقدم من المرأة وسلم عليها، فردت بأحسن منه وسألها:- هل تقبلونني ......





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