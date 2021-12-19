مصدر: طائرة السفير الإيراني لدى صنعاء لم تهبط في بغداد

2021/12/19 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مطلع في سلطة الطيران المدني، السبت، وصول طائرة تقل السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء حسن إيرلو، إلى العاصمة بغداد.

وكانت "فرانس برس" قد نقلت عن مسؤول سعودي، انباء عن إقلاع طائرة عراقية نقلت السفير الإيراني إلى بغداد تمهيداً لنقله إلى إيران، وفق وساطة عراقية بين إيران والسعودية التي تسيطر على الأجواء اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وبدأت القصة، حين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الحوثيين يحاولون إيجاد مخرج لإعادة السفير الإيراني إلى بلاده، معتبرة أسباب هذا القرار غامضة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الحوثيين طلبوا من السعودية فتح الأجواء لتسهيل مهمة نقل إيرلو، وهو الطلب الذي رفضته الرياض.

ومساء اليوم، قال "فرانس برس" إن وساطة عراقية قادت إلى مغادرة السفير الإيراني الأراضي اليمنية، فيما نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن "إيرلو" غادر على متن طائرة عراقية، و"قد يكون الآن في بغداد".

المصدر العراقي أقر بوجود وساطة عراقية أسفرت عن إرسال طائرة إلى صنعاء لنقل السفير الإيراني، لكنه نفى دخول تلك الطائرة الأجواء العراقية، مرجحا أن تكون الطائرة قد توجهت إلى إيران بشكل مباشر.

"فرانس برس"

N.A

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