تحالف الفتح يتحدث عن حظوظ الكاظمي بالولاية الثانية

2021/12/19 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، أن حظوظ الرئيس الحالي مصطفى الكاظمي بالولاية الثانية منعدمة، بسبب الإخفاقات التي ارتكبها خلال مسيرته.

وقال عليوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي تبنى قضايا خلال رئاسته بعيدة عن الواقع السياسي العراقي وبعيدة عن اعمار البلد اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وثقافياً "، مشيراً إلى ان "الكاظمي جاء لمنصب رئاسة الوزراء بالصدفة وبسبب الخلافات السياسية آنذاك وليس على اساس الكفاءة".

وأضاف، أن "الكاظمي كان اسوأ رئيس وزراء للعراق كما ان قيادته كانت فاشلة وغير حكيمة ومن المعيب على العراقيين القبول ان يكون رئيساً للعراق، بحسب قوله".

وتابع علوي، أن "هنالك تحفظ لدى الكتل السياسية ورؤى واضحة لدى الشعب العراقي بعدم تجديد الولاية الثانية للكاظمي"، مؤكداً أنه "حتى الكتل التي تظهر دعمها للكاظمي فهو دعم غير حقيقي ومجرد مجاملات".

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