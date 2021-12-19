صحة البصرة تعلن صرف مخصصات الخطورة

2021/12/19 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة البصرة عن صرف مخصصات الخطورة البالغة (٣٠٪) للملاكات الادارية والساندة في عموم المؤسسات الصحية في المحافظة.

وجاء في وثيقة صادرة من صحة محافظة البصرة ما هو نصه:

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