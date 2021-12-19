رأسمالية الدولة والديكتاتورية - أنطون بانيكوك

2021/12/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنطون_بانيكوك أنطون بانيكوك خلال سنواته البرلينية- من كتاب جون جيربرنشر النص عام 1936 في مجلة Rä-;-tekorrespondenz ـ كثيراً ما تستخدم عبارة “رأسمالية الدولة” بشكلين مختلفين: أولاً، كشكل اقتصادي تقوم الدولة فيه بدور صاحب العمل الرأسمالي، وتستغل العمال فيه لصالح الدولة.



يعد نظام البريد الفيدرالي أو السكك الحديدية المملوكة من الدولة أمثلة على هذا النوع من الرأسمالية.



في روسيا، يسيطر هذا الشكل ......





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