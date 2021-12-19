هل تحوّل موقع المؤسسة العسكرية؟ - امال قرامي

2021/12/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي يتابع العالم باهتمام شديد، ما يجري في تونس بعد 25 جويلة، من قرارات وأحداث وردود أفعال وتحرّكات.ومن المواضيع التي أثارت فضول المحلّلين والصحفيين وغيرهم دور المؤسسة العسكرية في «الانقلاب» وفي حماية «النظام القائم» وتعزيز سلطته.



فبعد أن ظلّت هذه المؤسسة طيلة عقود، محافظة على حيادها السياسي صارت «فاعلة» في المسار السياسيّ من خلال أشكال متفاوتة كتحويل عدد من القضايا المدنية(10 حالات) إلى المحاكم التابع ......





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