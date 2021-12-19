الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في البصرة

2021/12/19 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعأعلنت قيادة عمليات البصرة، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة مشتركة من لواء مغاوير القيادة وقوة اخرى من أفواج طوارئ شرطة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية وجمع المعلومات الاستخبارية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين وفق المادتين 28 و32 من قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة في مناطق أبو الخصيب".ومن جانب آخر ، أكد قائد عمليات البصرة، ان "القوات الامنية باشرت بعمليات لانتشار واسع من خلال السيطرات الليلية والدوريات المفاجئة ضمن مركز المحافظة وتوابعها".

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