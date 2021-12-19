ذكريات لا تنسى مع الفقيد الكبير اسحاق الشيخ يعقوب - نجيب الخنيزي

2021/12/19 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_الخنيزي حرب أكتوبر1973 بين العرب وإسرائيل أحدى زياراتي لدمشق كانت في أوائل شهر أكتوبرسنة 1973 ، في اليوم الثاني أو الثالث من أقامتي ، وفي 6 أكتوبر بالتحديد ، جاءني إسحاق وعلامات الإنفعال على وجه ..



أخبرني بأن الحرب بين سوريا وإسرائيل قد أندلعت، أجبته لا يوجد ما يوحي بذلك سواء عبرالأخبار أو من خلال مؤشرات لأي نشاط عسكري غيرمعتاد بما في ذلك أجواء دمشق ، أجابني المواجهة لم يمضي عليها سوى وق ......





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