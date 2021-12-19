"بقرة النقود".. واشنطن بوست تغوص في حقيبة مقتدى الصدر

2021/12/19 | 01:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قبل أيام قليلة كان بول بريمر يتحدث عن محاولة اعتقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي باءت بالفشل إثر "أحداث أكبر" آنذاك، على حد وصف الحاكم الأمريكي المدني للعراق بعد 2003، حيث يتهم الصدر بالمسؤولية المباشرة عن اغتيال رجل الدين عبد المجيد الخوئي.

يتحرى التحقيق مصير المشروع الذي تبناه البيت الأبيض قبل أن يقع بيد أتباع الصدر

القضية قد تكون الأبرز والوحيدة التي لقيت صدىً قضائيًا من بين جملة اتهامات تتعلق بأعمال أشد وحشية ابتداءً من مجازر العنف الطائفي وصولاً إلى اقتحام ساحات الاحتجاج وملاحقة الناشطين، فضلاً عن ملف الاغتيالات السياسية، لكن الحديث حول زعيم التيار الصدري يدور هنا عن شكل آخر للموت جسدته قصة طفل راقبه أبوه يذوي تحت أنظار أسرته دون حيلة.

"جيش من المحتالين"!

القصة سردتها "واشنطن بوست" في تحقيق ترجمه "الترا عراق"، مشيرة إلى حجم الفساد في قطاع الصحة أو "بقرة المال" التي يحلبها "جيش المحتالين" التابعين للصدر، وفق تعبير الصحيفة الأمريكية.

يبدأ التحقيق من البصرة، مستشفى السرطان تحديدًا، والذي تبنته إدارة البيت الأبيض بعد الإطاحة بالنظام السابق قبل أن يدخل في "نظام الفساد" ويتحول إلى مقبرة مؤجلة للأطفال، ثم يفتح ملف عقود الأجهزة الطبية وتجارة الدواء، مستندًا إلى شهادات مسؤولين وأطباء.

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تكتم على الموت البطيء وانتشار الأوبئة ودفع نحو الهند وإيران

ويخلص التقرير، إلى أنّ البلاد تفتقر إلى الأجهزة الحيوية الخاصة بأمراض السرطان وكذلك الأدوية، على الرغم من الميزانية الضخمة التي تخصص لقطاع الصحة في كلّ عام، مشيرًا إلى أنّ تلك الأموال تذهب إلى التيار الصدري وأحزاب وميليشيات أخرى، إضافة إلى عائدات ضخمة من تهريب الدواء عبر الحدود مع إيران.

وينتهي التحقيق، الذي ينشره "الترا عراق" دون تصرف، بمشهد قاتم لأسرة شاهدت طفلها يذوي حتى الموت على مدار 11 عامًا بعد أن أفلست في محاولة إنقاذه.

كان من المفترض أن يكون مستشفى البصرة للأطفال هو الأفضل.



بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، اهتمت السيدة الأولى لورا بوش شخصيًا بإنشائها كمستشفى عالمي المستوى للأطفال المصابين بالسرطان، وأنفقت الحكومة الأميركية أكثر من 100 مليون دولار لإتمامه.

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وبعد ثمانية عشر عامًا، أصبح المستشفى ضحية لنظام الرعاية الصحية العراقي المليء بالفساد والتضرر الناجم عن الإهمال لدرجة أن أرقام البنك الدولي وضعته ضمن أسوأ المستشفيات في المنطقة.



بعد عقود من الحرب والعقوبات التي ضربت القطاع الطبي، يقوم اليوم جيش من المحتالين بسلب العراقيين تطلعاتهم إلى حياة صحية، كما يعترف مسؤولون عراقيون.

عد حسين سامي البالغ من العمر 15 عامًا كأحد الضحايا.



من سريره في جناح الأورام، شاهد الطبيب يفحص مخططه الطبي.



ارتعش وجه الطبيب للحظات بينما كان يضغط بإصبعه على القسم الذي كان يبحث عنه.

وفي وقت لاحق، أدلى الطبيب بتصريح قاتم لوالد الصبي.



قال له: "إنه لا يستجيب للعلاج.



وأضاف "إذا أبقته في العراق، فليس هناك أمل".

بالنسبة للمراهق في سرير المستشفى، النحيل تحت بطانيته لدرجة أنّه لم يظهر منها، فإنّ الفساد والفواتير الباهظة مثلا نهاية الأمل بالتعافي حين وصلت عائلته إلى حد الإفلاس.



ويقول الأطباء إنّ الأجهزة الطبية التي كان يحتاجها غالبًا ما تكون مفقودة أو خارج الخدمة.



الوصفات مبطنة بالأدوية غير المطلوبة وبأسعار غير معقولة.

كان حسين، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان في الثانية من عمره، من بين أوائل المرضى في مستشفى الأطفال عند افتتاحه في عام 2011، بعد ست سنوات من الموعد المحدد.



شعرت عائلة حسين بالارتياح لوجودها هناك.



وفي العراق، لم يتمكنوا من الحصول على فحص التصوير المقطعي للكشف عن الخلايا المريضة، لذا فقد أنفقوا بدلاً من ذلك آلاف الدولارات لنقل الطفل إلى الأردن للعثور على آلة تشخيص.

وحتى اليوم، لا يملك العراق سوى عدد قليل من أجهزة التشخيص المتاحة للجمهور - لا يوجد منها في مستشفى البصرة - وقوائم الانتظار طويلة.

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قال الطبيب، وهو يتابع الرسم البياني الطبي لحسين، إنّ فرصة الصبي الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي زرع نخاع العظم.



من أين يمكنهم الحصول على واحد؟ تحسر الطبيب وقال "ليس في العراق".

سرقة النقود

غير أنّ وزارة الصحة لا تعاني نقصًا في الأموال.



ووفقًا لميزانية العراق لعام 2021، تم تخصيص ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات وحدها.



ويهيمن على الوزارة حزب رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر الذي برز كفائز في الانتخابات الوطنية في تشرين الأول/اكتوبر، وهي "بقرة تدر نقودًا لمن يديرونها".

ويقول مسؤولون عراقيون حاليون وسابقون، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، إنّ الفساد متوطن.



المال المخصص لكل شيء من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات يتم اقتطاعه من قبل المسؤولين الصدريين ومديري الأعمال، فضلاً عن أفراد من مجموعات سياسية أخرى.

وقال مسؤول سابق، إنّ "هذا الحزب (التيار الصدري) تسلل إلى كل شيء".



وقال إنّه وجد، لدى دخوله مكتبه للمرة الأولى، حقائب مملوءة بعقود تنتظر توقيعه لشراء سلع بمبالغ كبيرة.

ولم ترد وزارة الصحة على طلبات التعليق.

تنشر لجنة مكافحة الفساد العراقية (هيئة النزاهة) بشكل روتيني تقارير مع مزاعم بارتكاب مخالفات في شراء وصيانة المعدات الطبية.

وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة إن مسؤولين في محافظة ميسان الجنوبية يخضعون للتحقيق لشراء أجهزة مبالغ في ثمنها، وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت مسؤولاً في محافظة بابل بابتزاز أموال من شركة أجنبية تزود جهازًا مماثلاً.

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في أكبر مجمع للمستشفيات العامة في بغداد، تصل رسوم وقوف السيارات إلى عشرات الآلاف من الدولارات كل يوم، لكن القليل من ذلك يصل إلى الحسابات الحكومية، وفقًا لباحثين عراقيين يراقبون النظام الصحي تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف أمنية.

وبعد التعاقد مع شركة بناء تركية في عام 2010 لبناء خمسة مرافق طبية في جميع أنحاء البلاد، جفت الميزانية التي تبلغ 750 مليون دولار قبل الانتهاء من بناء اثنين منها.

وقال مسؤول حكومي سابق، "لم يتمكنوا من إنجاز المشروع بسبب الفساد".



"شخص ما حصل على أموال الصفقة الضخمة مقدمًا، والمال اختفى".

وقال كاظم الشمري، عضو اللجنة البرلمانية العراقية التي تراقب الفساد، إنّ أموال البناء استخدمت جزئيًا كرشاوى لمسؤولي وزارة الصحة الذين منحوا العقد، فضلاً عن رشاوى للمفتشين والجماعات المسلحة المحلية.



ولم ترد الشركة التركية يونيفرسال أجارسان للرعاية الصحية والبناء على طلب التعليق.

سرطان آخر..

كان كل سرير في جناح حسين ممتلئًا.



لم يكن هناك ما يكفي من الكراسي لجميع الآباء والأمهات.



في الليل، ينام البعض على الأرض.

وبدا والد الصبي، سامي حداد، منهكًا، مبينًا بالقول "عندما يمرض طفلك، ستفعل أي شيء.



ولكن النظام هنا ليس جيدًا.



لقد كان الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لنا".

كان من المتوخى أنّ يكون المرفق، الذي كان يعرف باسم مستشفى لورا بوش، مستشفى من الدرجة الأولى للرعاية الحادة والإحالة متخصصًا في طب أورام الأطفال.



وقال بوش خلال حفل عشاء لمشروع الأمل في عام 2005 "إنّ الآباء والأطفال العراقيين يأملون في مستقبل مشرق".

واشنطن بوست: يضطر مرضى السرطان في العراق إلى السفر خارج البلاد للحصول على الفحوصات الحيوية

وقد خصص الكونغرس أكثر من 80 مليون دولار لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق لبناء المستشفى، فيما خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من ذلك، حيث بلغت مساهمة الولايات المتحدة بأكملها 103 ملايين دولار.

إلاّ أنّ المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، وهي وكالة حكومية أمريكية، قد عدل تلك التوقعات نزولاً.



وكتب المفتشون الأمريكيون أن "النتيجة النهائية لن تكون المنشأة الطبية المتطورة المتوخاة عند بدء المشروع".

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الحكومة تعالجها بالإهمال!

ومنذ ذلك الحين، قال العاملون الحاليون والسابقون في المستشفى إنّ الفساد يحرمهم بشكل روتيني من المال لشراء أدوية السرطان وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية.

وقال موظفون سابقون في المستشفى إنّ النشطاء السياسيين راقبوا عملية الشراء وسعوا إلى تأمين تدفق مستمر للعقود لحلفائهم.



وعندما حاول موظفو المستشفيات تخفيض تكاليف العقود، وجدوا أنفسهم في مواجهة خطرة مع ممثلي الشخصيات السياسية.

وقال مسؤول سابق في المستشفى، "شعرت وكأنني بين حريقين".



"أردت خدمة هؤلاء الأطفال، لكن من ناحية أخرى، كنت أحارب الفاسدين الذين يريدون سرقة علاجهم وأموالهم وحياتهم".

فواتير متزايدة

قبل حوالي أربع سنوات، وبعد عدة جولات من العلاج الكيميائي، بدا أنّ حسين قد قلب الطاولة على المرض.



كان يتحسن، وقال الأطباء لوالده إنّ حسين سيكون في حالة جيدة إذا بقي في صحة جيدة لمدة خمس سنوات.

لكن الأورام تسللت مجددًا.



المراهق كان محطمًا، ووالده كان في حالة صدمة، ولم يكن لديهم أي فكرة كيف سيتحملون الفواتير.

واشنطن بوست: تمارس أحزاب كبرى وميليشيات عمليات تهريب الأدوية عبر الحدود مع إيران

وكانت والدة حسين قد باعت مجوهراتها بالفعل لتمويل علاجاته المبكرة، كما اختفت الآن معظم الأشياء الثمينة الأخرى في منزلهم المشيد على مسار ترابي في أحد الأحياء الفقيرة في البصرة.

تقول العائلة، إنّ الرحلة إلى الأردن وحدها كلفت 5000 دولار.



وتكلف الرحلات المتكررة إلى مدينة النجف الجنوبية، لإجراء اختبارات تشخيصية وفحوصات غير متوفرة في البصرة، 700 دولار في كل مرة.

سحب والد حسين الحقيبة الورقية التي تضم أدوية ابنه، وانتزع الزجاجات واحدة تلو الأخرى ووضعها بعناية على الطاولة.



وأضاف "هذا ما طلبوا منا شراءه له".

هذه الأدوية "خطيرة للغاية" ولا يمكن أنّ توصف لمريض يتلقى العلاج في المنزل، هكذا يقول العديد من أطباء الأورام، مشيرين إلى "خطورة المضاعفات المحتملة لتلقي هذا النوع من الأدوية".

وصفات التهريب

تقدر قيمة سوق الأدوية في العراق بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.



إلاّ أنّ نحو ربع الأدوية فقط تدخل البلاد من خلال القنوات القانونية، وفقًا لما ذكره مسؤولو الصحة والمالية والجمارك.



وبدلاً من ذلك تبيع الصيدليات الأدوية التي تدخل العراق من البلدان المجاورة عبر المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث يأخذ المسؤولون المتحالفون مع الأحزاب السياسية الكبرى جزءًا من أرباح المهربين، وفقًا للمستوردين ومسؤولي الصحة.

هذه الأدوية غالبًا ما تكون أكثر تكلفة، وأدوية السرطان تكلف أكثر من معظم الأدوية الأخرى.



تصطف بعضها على الرفوف حتى اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيتها.



في بعض الحالات، يقول المستوردون والمسؤولون، إنّ الأدوية تكون "مزيفة".

وقال مسؤول يعمل في مجال الأدوية، إنّ "هذه التجارة لا تتم سرًا"، مبينًا أنّ ذلك "يتم ذلك بموافقة الأحزاب السياسية والميليشيات التي تعمل في المنطقة.



الفساد ليس انحرافًا، بل هو النظام".

ويقول مسؤولو الجمارك والصحة في بغداد، إنّ غالبية الأدوية المهربة تدخل العراق عبر حدودها التي يسهل اختراقها مع إيران.



وتعبر الشاحنات بإذن مرتب مسبقًا، وفقا لعدد من مسؤولي الجمارك والأمن، مقابل حوالي 30 ألف دولار لكل مركبة.

واشنطن بوست: تباع الأدوية المهربة بأثمان باهظة عبر أطباء يتلقون رشاوى وبطاقات سفر

وقال مسؤولون في بغداد، إنّ هذه التجارة غير المشروعة مربحة لدرجة أنّ المناصب الجمركية الحكومية يمكن أن تباع بنصف مليون دولار لكل منها.

وبمجرد وصول الأدوية إلى العراق، تجلبها شبكة من الوسطاء إلى السوق.



ووفقا للأطباء والصيادلة، تقدم الشركات عمولات ورشاوى للمهنيين الطبيين الذين غالبًا ما يتقاضون أجورًا زهيدة لوصف الأدوية المهربة.

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وقال أحد المستوردين الذي يعمل في شركة خاصة في بغداد، إنّ "النظام منظم لدرجة إننا نصنف أطباءنا حسب الدرجات A وB وC".



"نبدأ بها في أي مكان من 50 سنتًا إلى 15 دولارًا لكل وصفة طبية، ومن ثم هناك امتيازات.



قد يحصل الأطباء من الدرجة C وB على عطلة مدفوعة الأجر إلى تركيا.



وقد يحصل أصحاب الدرجة الأولى على رحلة إلى أوروبا".

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تعهد بالحد من التهريب من خلال إعادة نشر القوات واستبدال كبار المسؤولين في النقاط الحدودية الرئيسية.

إلاّ أن مسؤولاً في الوكالة الحكومية التي تنظم الأدوية قال إنّ الحكومة ستواجه صعوبة في وقف عمليات التهريب لأنها مربحة جدًا.



وقال "صدقوني، هذه مافيا كبيرة".



والنتيجة هي أننا نعطي الناس الدواء، ولكننا لا نعرف الجودة، لذلك نحن لا نعرف حتى ما إذا كانت فعالة أو آمنة".

وبينما كان يتحدث أثناء مقابلة، رن هاتفه.



قال إنّ المتصل كان سياسيًا يطلب أموالاً لقاء شحنة جديدة.

وبينما كان حسين يجلس بهدوء على سريره في المنزل الصيف الماضي، بدا أنحف من أي وقت مضى.



كانت الأجواء حارة جدًا إلاّ إنّه ظل يرتجف.



الجولة الأخيرة من العلاج الكيميائي كانت مرهقة.



أخوته كانوا يبذلون قصارى جهدهم للاعتناء به، ووالدته كانت مثقلة بالقلق بشكل واضح.

واشنطن بوست: الأدوية التي يتلقاها المرضى في العراق لا تخضع لمعايير الجودة وقد تكون غير آمنة أو غير فعالة

قال حسين لوالديه إنه متعب، فيما قالت أمه إنّ ابنها "تمنى الموت أثناء العلاج الكيميائي".

وبعد حريق مدمر في المستشفى بعد شهر في مدينة الناصرية المجاورة، اكتفى حسين وعائلته من المستشفى، فقد انتشر الحريق، الذي أودى بحياة العشرات بسرعة، نتيجة ألواح البناء الجاهزة "ساندوتش بانل" القابلة للاشتعال والمستخدمة بشكل غير قانوني في البناء بسبب المقاولات الفاسدة، وفقًا لمسؤولي الصحة والدفاع المدني.

وقال والد حسين إنه كان يعرف أن نفس المواد استخدمت في مستشفى البصرة للأطفال.

لم يعد حسين إلى العلاج الكيميائي.



وتوفي في تشرين الأول/أكتوبر.

في الأشهر الأخيرة، شاهدت العائلة روح الصبي تتلاشى مع جسده.



كان هادئًا ومنسحبًا وقد تضاءل غضبه إلى استقالة.

قال والده بعد أيام من وفاة حسين، "لقد اختفت شمعة منزلنا".

ولكن في تلك الأشهر الأخيرة، كان هناك يوم واحد يتذكره الأب عندما كانت الأمور مختلفة.



كان لديهم زوار، وكان المنزل صاخبًا، ولأول مرة منذ فترة طويلة، كانت عينا حسين ساطعتين، وكان يضحك.

ويتذكر الأب قائلاً، "كم كان جميلاً".

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