إشبيلية يوجه ضربة شبه قاضية للبطل.. والشباب ينقذون برشلونة

2021/12/19 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه إشبيلية ضربة شبه قاضية لآمال أتلتيكو مدريد في الاحتفاظ باللقب بعدما ألحق به الهزيمة الثالثة توالياً، وجاءت بهدف قاتل 2-1 السبت في المرحلة 18 من الدوري الإسباني التي شهدت فوز برشلونة على ضيفه إلتشي 3-2 بفضل شبانه وسقوط جديد لريال سوسييداد على يد فياريال 1-3.

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