تشيلسي ينافس سان جيرمان على ضم نجم ميلان

2021/12/19 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات أحد نجوم ميلان، في الميركاتو المقبل.ويفتقد تشيلسي لخدمات ظهيره الأساسي بن شيلويل، الذي تأكد غيابه لنهاية الموسم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، طلب من إدارة البلوز التعاقد مع ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان.وانضم هيرنانديز صاحب الـ24 عامًا إلى ميلان في صيف 2019، قادمًا من ريال مدريد، ويقدم مستويات رائعة مع الروسونيري.وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي سيواجه منافسة شرسة من جانب باريس، الذي يسعى هو الآخر للفوز بخدمات الظهير الفرنسي.وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لضم الفرنسي ثيو هيرنانديز.وشارك ثيو هيرنانديز في 100 مباراة مع ميلان بجميع المسابقات، وسجل 16 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

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