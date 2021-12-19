بريطانيا تستبعد التدخل العسكري في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا

2021/12/19 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع البريطاني بن والاس في كوبنهاغن بالدنمارك في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ريتزاو سكانبيكس/اف ب/ارشيف مادس كلاوس راسموسن لندن (أ ف ب) – صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لمجلة سبيكتيتور أنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.حذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى […]

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