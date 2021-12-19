2021/12/19 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، السبت، استقالة الوزير ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكست في عهد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في قرار يأتي على خلفية خلافات سياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تؤكد استقالة مفاوض بريطاني في ملف بريكست من الحكومة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تؤكد استقالة مفاوض بريطاني في ملف بريكست من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).