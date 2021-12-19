السفارة الاميركية تفعل منظومة “سي رام” وتطلق صافرات الانذار

2021/12/19 | 03:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فعلت السفارة الاميركية منظومة السي رام، لمواجهة قصف صاروخي استهدفها فجر اليوم.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” ان “السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء، تعرضت لهجوم صاروخي فجر اليوم”.

واوضح ان “السفارة فعلت منظومة السي رام لاحباط الهجوم واطلقت صافرات الانذار”.

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