الجزائر تتفوَّق على تونس وتحمل كأس العرب

2021/12/19 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة: أ ف ب

توج المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه أمس السبت، بفوزه على تونس 2 - صفر في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفي الجزائر لاعب الصفاقسي التونسي السابق البديل أمير سعيود في الدقيقة (99) وياسين إبراهيمي في الدقيقة (120+5)، أمام مدرجات غصت بأكثر من 60 ألف متفرج.

وكانت الجزائر، بطلة إفريقيا، بلغت النهائي بعد فوز دراماتيكي على قطر المضيفة 2-1 بهدف من ركلة جزاء سُجل في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، بينما تأهلت تونس على حساب مصر بهدف عكسي في الرمق الأخير أيضاً.

وشارك منتخب الجزائر بتشكيلة شبه رديفة غاب عنها معظم المحترفين في أوروبا أبرزهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، فضلاً عن جمال بلماضي الذي منح مهمة التدريب لمجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين.

وكان الشوط الإضافي الأول، شوط السعد للجزائر، حينما افتتحت التسجيل في الدقيقة 99، بعدما هيأ بونجاح بكعب قدمه كرة للبديل أمير سعيود الذي سددها من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى العليا للحارس التونسي.

وطالب لاعبو تونس بركلة جزاء في الدقيقة 119، بداعي لمسة يد، غير أن الحكم لم يحتسبها.

وأجهز "محاربو الصحراء" على "نسور قرطاج" في الثواني الأخيرة من المباراة، عندما استغل ياسين إبراهيمي تقدّم الحارس التونسي إلى مناطق الجزائريين بحثاً عن التعادل، ليسكن الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة(120+5) ويضمن فوز الجزائر باللقب.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب الجزائري ياسين ابراهيمي أفضل لاعب في البطولة تلاه زميله المهاجم يوسف بلايلي وحل لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف ثالثا.

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