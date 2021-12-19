دجلة يتطلع للحفاظ على الوصافة والقيثارة لاستعادة نغمة الفوز

2021/12/19 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

يستأنف الدوري الممتاز بكرة السلة بعد غد الثلاثاء بإقامة مباراتين، اذ يحتضن اولا نفط الشمال فريق زاخو في قاعة كركوك، ويضيف السماوة فريق النفط في قاعة الأول، ويأمل المتصدر ( النفط ) مواصلة تقديم عروضه الجيدة متوجا بتحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها خلال المرحلة الاولى، وبرغم المهمة الصعبة للسماوة الا أنه سيجتهد من أجل تقديم عرض قوي مشفوعا بمؤازرة جماهيره .

أما أقوى مواجهات دوري السلة فستكون تلك التي تجمع الوصيف دجلة الجامعة والشرطة، ويطمح الأول الى المحافظة على الوصافة بعد أان قدم عروضا جيدة خلال المباريات السابقة، بينما يسعى الشرطة لاستعادة لحنه وتعويض مافاته بعد الإرهاصات التي مر بها الفريق منذ انطلاق المسابقة، ويلتقي الجمعة في البصرة فريقا نفط البصرة والكهرباء ويتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة لاسيما ان نفط البصرة سيقاتل من أجل انتزاع نقاط التفوق والبقاء خلف الوصيف.

يذكر أن جميع مباريات الدوري الممتاز تقام في الرابعة عصرا، وتسبقها مباريات دوري الناشئين المصاحب .



وكانت نتائج البطولة قد أسفرت عن فوز نفط البصرة على الحلة 70 / 61 نقطة، وتوج لاعب البصرة جاسم السعدي بلقب رجل المباراة مسجلا 32 نقطة و11 متابعة ومناولة حاسمة.



وعاد الحشد من السماوة بصيد ثمين متفوقا على صاحب الارض والجمهور بنتيجة 75 / 63 نقطة ، وحصل حيدر الديواني على لقب رجل المباراة مسجلا 14 نقطة و14 متابعة ومناولة حاسمة واحدة ، وتغلب الكهرباء على التضامن النجفي بنتيجة 68 / 58 نقطة .



وفي دوري الناشئين فاز الكهرباء على التضامن 47 / 45 ، والحشد الشعبي على السماوة 67 / 31 نقطة ، وفاز الحلة على نفط البصرة 70 / 56 .

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