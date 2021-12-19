كاراتيه العراق خامساً في بطولة الشرطة العربية

2021/12/19 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:الصباح الرياضي

حصد منتخبنا الوطني بالكاراتيه الترتيب الخامس باختتام منافسات بطولة الشرطة العربية التي استضافتها الجزائرة بمشاركة 13 بلدا عربيا، وأحرزت مصرالمركز الأول، وحلت الجزائر ثانيا ونالت تونس الترتيب الثالث، ثم السعودية رابعا.

ونجح البطل علي احمد قاسم بخطف فضية وزن 75 كغم بعد تخطيه منافسيه الليبي والمصري قبل أن تحرمه الإصابة من التتويج بالذهب بعد اعتذاره عن إكمال المنافسات بسببها تاركاً المركز الاول للسعودية .

وأعرب علي احمد قاسم عن سعادته البالغة بحصد الوسام الفضي في منافسات البطولة العربية للشرطة، مبينا أن الدعم الكبير المقدم من اتحاد الشرطة الرياضي وعلى رأسه الفريق مهدي الفكيكي افضى الى تمكنه من الصعود على منصة التتويج.

وأكد: أن المنافسة كانت على أشدها في فعاليات البطولة وشهدت حضور أابطال اللعبة عربياً ودولياً خصوصاً المتواجدين مع منتخبات عرب افريقيا .



وكاد منتخبنا أن يضيف وساماً جديداً في نظام الكاتا (الفرقي) عن طريق الثلاثي المكون من زين العابدين راضي وشقيقه محمد علي راضي وحسين محمد قاسم بعد تقديمهم اداءً لافتاً اوصلهم لنصف النهائي قبل أن يخسروا الوسام النحاسي والذي منح للمنتخب السعودي بقرار تحكيمي غريب مما أدى الى اعتراض وامتعاض كبيرين من الوفد الاداري العراقي .

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