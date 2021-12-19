إغلاق مداخل الخضراء بعد سماع دوي انفجار هز قلب العاصمة بغداد

2021/12/19 | 03:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي هز قلب العاصمة بغداد قبل قليل.

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ولم يتم حتى الآن التعرف على حقيقة الحدث، إلا أن القوات الأمنية اتخذت اجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء.

وقال شهود عيان، إن القوات أغلقت مداخل الخضراء، فيما تشير معلومات أولية غير رسمية إلى هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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