ألمانيا تدرج بريطانيا على لائحة البلدان عالية المخاطر لتفشي كورونا

2021/12/19 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الألمانية، السبت، إدراج بريطانيا على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي كوفيد-19، وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.

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