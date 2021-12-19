2021/12/19 | 03:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w2MsmBSun-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. كيف ردت السفارة الامريكية في بغداد بعد قصفها بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. كيف ردت السفارة الامريكية في بغداد بعد قصفها بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).