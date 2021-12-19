صور: القصف الصاروخي على بغداد يصيب سيارة مدنية

2021/12/19 | 03:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير المعلومات الأولية إلى أن صوت الانفجار الذي دوّى وسط العاصمة بغداد، كان ناجماً عن سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا وسط العاصمة بغداد.

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ووفقاً للمعلومات، فإن الصواريخ سقطت في محيط ساحة الاحتفالات، وقد أصابت سيارة مدنية كانت متوقفة في المنطقة، ودون تسجيل إصابات بشرية.

في وقت لاحق، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً عن الحادث.

وجاء في بيان مقتضب للخلية تلقى "ناس" نسخة منه إن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ، مما تسبب بأضرار بعجلتين مدنيتين، حيث باشرت القوات الأمنية بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

وأبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي هز قلب العاصمة بغداد قبل الساعة الثالثة بعد منتصف ليل السبت على الأحد (19 كانون الأول 2021).

وقال شهود عيان، إن القوات أغلقت مداخل الخضراء، فيما تشير معلومات أولية غير رسمية إلى هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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