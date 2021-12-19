أنا والهنود الحمر - جاكلين سلام

2021/12/19 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام أنا والهنود الحمر جيران نعلّق آمالنا على الأشجارإن أثمرتْ، نتقاسمها مع الغرباءِ في الكونْلا نعلّقُ الآمالَ على أحدٍ.



نحن المصابون بالحياةنرقص على إيقاع النار المتقدة في أعالي الجبلوحين يأخذُنا التعب، نفتحُ صُرّةَ الكلمات ونُحرِقُها/ فتصلُ روحُها الى روحـِك وأرواحِهم في مقامِها الأعلىويشهدُ الجيل والأشجارُ/ والنارْنصّمتُ...نصمت......ولا يصيح ......





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