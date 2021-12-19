مراسل العربية: قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

2021/12/19 | 03:52 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العربية في بغداد، ليل السبت إلى الأحد، بوقوع قصف صاروخي في المنطقة الخضراء، كما أطلقت السفارة الأميركية في بغداد صافرات الإنذار وفعلت منظومتها الدفاعية.

وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء تم من شارع فلسطين شرق بغداد.

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وقبل يومين تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق من إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش في قضاءي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد.

كما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مداهمة الاستخبارات العسكرية أحد أماكن الإرهابيين وتلقي القبض على اثنين منهم في الفلوجة بالأنبار.

واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي أكدت وجود إرهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بالفلوجة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب .

وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 40 وقوة برية من الفوج أعلاه تمت مداهمة مكان تواجد الإرهابيين والقبض عليهم.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة تم تسليمهم لجهة الطلب.

يذكر أن العديد من السائقين في العراق يعانون من انتشار حالات الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز التابعة لفصائل وميليشيات مسلحة على الطرق الخارجية، لا سيما في كركوك، حيث تفرض إتاوات على الشاحنات المحملة بشتى أنواع البضائع والمواد.

ولا تكاد تسلم شاحنة واحدة من ضريبة الإتاوات، فكلما زاد طول المسافة التي تقطعها المركبة، ارتفع السعر، حتى تصل بضائع التجار بأسعار مضاعفة إلى المستهلكين .

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