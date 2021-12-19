الحشد الشعبي يقتل

2021/12/19 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، قتل أحد عناصر داعش الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، تمكنت من قتل أحد عناصر فلول “داعش” الارهابي شرق صلاح الدين."وأضاف، أن "ذلك جاء خلال الاشتباكات التي اندلعت، مساء امس السبت، بين قوة من اللواء التاسع ومجموعة من فلول “داعش” الارهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

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