2021/12/19 | 04:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بواسطة صاروخين كاتيوشا، فجر اليوم الاحد.

وذكرت الخلية في بيان ان “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجوبواسطة منظومة سيرام اما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ، مما تسبب باضرار بعجلتين مدنيتين”.

واوضحت ان “القوات الأمنية، باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق”.

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