هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

2021/12/19 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم بصاروخين الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضم السفارة الأميركية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

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