عام على إدارة بايدن...كيف تبدو الصورة من المنطقة؟ 

2021/12/19 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب إدارة بايدن من إتمام عامها الأول في البيت الأبيض، ما الذي تغيير؟ وما الذي بقي على حاله؟...كيف جاء أداؤها، وكيف تبدو صورتها في عيون قادة المنطقة وفاعليها؟، وسنكتفي في هذه المقالة، بوقفات سريعة عند أربعة من أكثر ملفات الإقليم سخونة: إيران، اليمن، فلسطين ومسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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