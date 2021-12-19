طائرات عسكرية روسية تجلي 200 شخصا من أفغانستان

2021/12/19 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات نقل عسكرية روسية سلمت السبت، شحنة من الإمدادات الإنسانية إلى أفغانستان، وأجلت 200 شخصا بينهم روس وطلاب أفغان، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشتيد برس.

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