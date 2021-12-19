ألمانيا تدرج المملكة المتحدة على لائحة البلدان العالية المخاطر لناحية تفشي كورونا

2021/12/19 | 07:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت السلطات الألمانية إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي كورونا، وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر. ويهدف هذا القرار إلى الاستجابة للانتشار السريع للمتحورة أوميكرون.وقالت هيئة مراقبة الصحة في ألمانيا إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من " اليوم الأحد عند منتصف الليل (23,00 ت غ)". وأوضحت أن الوافدين من بريطانيا يجب أن يخضعوا لحجر إلزامي لمدة أسبوعين في ألمانيا، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكورونا. وقالت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني إن "المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية متأثرتان بشدة بكورونا.كما تم رصد متحورة جديدة شديدة العدوى"، ولهذا السبب وُضِعت هذه الأراضي، بما في ذلك جزيرة وايت وجزر القنال، لمدة 14 يوما، في فئة المناطق العالية المخاطر في ما يتعلق بفيروس كورونا.وبالإضافة إلى الحجر الصحي، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا بالدخول إلى البلاد من بريطانيا.ويسري القرار على كل وسائل النقل بما في ذلك الطائرات والقطارات والقوارب.كما سيكون اختبار بي سي آر مطلوبًا لجميع الأشخاص الذين يسافرون إلى ألمانيا.وأطلق وزير الصحة الألماني الجديد كارل لوترباخ ناقوس الخطر في مواجهة خطر موجة جديدة من الفيروس.وقال لوترباخ إن ألمانيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، عليها الاستعداد لـ"موجة هائلة" جديدة مرتبطة بتفشي المتحورة أوميكرون. وأعلن رئيس بلدية لندن صادق خان السبت حالة "الحدث الكبير" في العاصمة البريطانية جراء انتشار المتحورة أوميكرون.ويتم إعلان حالة "الحدث الكبير" عند وقوع أمر تنتج منه سلسلة عواقب خطرة تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة، والهدف من ذلك دفع السلطات في لندن الى التكاتف للحد من اضطراب الخدمات في المدينة.وسبق أن أعلن خان حالة "الحدث الكبير" في لندن في 8 كانون الثاني/يناير الفائت عقب تفشي موجة إصابات بفيروس كورونا أيضا، لكنه عاد وألغاها بعد شهر مع انخفاض عدد الإصابات.وقال خان "ارتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون في أنحاء عاصمتنا أمر مقلق للغاية، لذا نعلن مرة أخرى حالة الحدث الكبير بسبب التهديد الذي يمثله كوفيد-19 على مدينتنا".

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