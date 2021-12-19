"اختبار لطالبان".. "التعاون الإسلامي" تعقد مؤتمرا لدعم أفغانستان

2021/12/19 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد ممثلو 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، الأحد، في إسلام أباد بباكستان اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة، يشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة طالبان.

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